Павло Василенко

18-річний атакувальний півзахисник Раян Роберто переходить до Шахтаря із бразильського Фламенго, повідомляє пресслужба донеччан.

Контракт з футболістом підписано до 30 червня 2031 року.

Раян Роберто розпочинав свій футбольний шлях в академії Атлетіко Паранаенсе, за яку виступав від 2019 року. У 2023-му перейшов до Фламенго, де грав за юнацькі та молодіжні команди клубу.

Провів 16 матчів за Фламенго U20, в яких забив 6 мʼячів та віддав 1 результативну передачу (зокрема 5 ігор, 3 голи, 1 асист у молодіжному Кубку Лібертадорес U20).

У січні 2026 року Раян дебютував за головну команду Фламенго й провів 2 поєдинки в Лізі Каріока.