Шахтар узгодив трансфер бразильського вінгера
Інсайдер повідомив деталі переходу футболіста
близько 1 години томуПідписатися в
Раян Роберту. Фото: ФК Фламенго
Шахтар завершив переговори щодо переходу 18–річного вінгера бразильського Фламенго Раяна Роберту, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво донеччан досягло повної згоди з бразильцями щодо фінансових умов трансферу перспективного футболіста, а сама угода вже вважається офіційно закритою.
Зазначається, що за перехід молодого та талановитого бразильського вінгера Шахтар заплатить Фламенго фіксовану компенсацію у розмірі дев'яти мільйонів євро.
Роберто провів дві гри в першій команди та 15 матчів за юнацьку, в яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.
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