Шахтар оголосив суперників на зборах у Словенії
«Гірники» готуються до нового сезону
33 хвилини томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Пресслужба чинного чемпіона України Шахтаря повідомила розклад спарингів команди Арди Турана на зборах. «Гірники» збираються провести три поєдинки проти хорватських колективів.
Розклад товариських матчів Шахтаря на літніх зборах у Словенії
- 19 липня (неділя) НК Рудеш
- 21 липня (вівторок) Славен Белупо
- 23 липня (четвер) ХНК Гориця
Початок цих поєдинків заплановано на 19:00 за київським часом.
Офіційно новий сезон для Шахтаря розпочнеться гостьовим матчем проти Кудрівки у рамках першого туру УПЛ. Базова дата – 1 серпня. У Лізі чемпіонів хлопці Турана стартують із загального етапу, а в Кубку України – з 1/16 фіналу.
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