Туран взяв більше 30-ти гравців Шахтаря на збір в Словенію
«Гірники» розпочали підготовку до нового сезону
36 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Шахтар на своєму офіційному сайті назвав футболістів, які готуватимуться до нового сезону на зборах першої команди на території Словенії.
Турецький головний тренер донецької команди Арда Туран залучив до занять загалом 34 гравці.
- Воротарі: Дмтро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай.
- Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.
- Півзахисники: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоза, Бруніньйо.
- Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.
Шахтар в минулому сезоні став чемпіоном України і пробився в основний етап Ліги чемпіонів.
Нова кампанія розпочнеться для «гірників» поєдинком першого туру УПЛ з Кудрівкою з Чернігівської області (базова дата: 1 серпня).
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