Наприкінці трансферного вікна Фулхем офіційно завершив перехід 22-річного вінгера донецького Шахтаря Кевіна.

Лондонський клуб заплатив за бразильця 40 мільйонів євро, проте не вся сума дістанеться українському клубу. За умовами угоди Палмейрас зберіг у себе 10% економічних прав на футболіста, які перейдуть бразильцям.

Крім того, клуб із Сан-Паулу отримає близько 800 тисяч євро за механізмом солідарності ФІФА за участь у підготовці гравця, повідомляє Globo Esporte.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Шахтар придбав Кевіна у Палмейраса за 12 мільйонів євро. За півтора сезони у складі оранжево-чорних він провів 57 матчів у всіх турнірах, забивши 17 голів та віддавши десять результативних передач.