Мохамед Салах розкритикував публікацію фан-акаунта Ліверпуля, у якій йшлося про заміну Луїса Діаса та Дарвіна Нуньєса на Флоріана Вірца та Александера Ісака. У повідомленні фанатів йшлося: "Назвіть більш краще посилення в історії футболу".

Вінгер Ліверпуля зробив репост цього запису й написав: "Як щодо того, щоб порадіти чудовим підписанням, не проявляючи неповаги до чемпіонів Прем’єр-ліги?"

Нагадаємо, влітку Ліверпуль продав Діаса до Баварії, а Нуньєса в Аль-Хіляль. Натомість англійський клуб підписав Вірца з Байєра та Ісака з Ньюкасла.

Трансфер Ісака до Ліверпуля став найдорожчим в історії АПЛ.