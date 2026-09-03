Павло Василенко

Турецький Трабзонспор» який нещодавно попрощався з головним тренером Фатіхом Текке, розглядає наставника донецького Шахтаря Арду Турана як кандидата на вакантну посаду.

Клуб планував провести переговори з Шахтарем та обговорити можливість призначення 39-річного фахівця. Однак, за інформацією журналіста Бурхана Кана Терзі, реалізувати такий сценарій буде дуже складно.

Джерело повідомляє, що донецький клуб не має наміру розпочинати переговори з турецькою стороною та припиняти співпрацю з Тураном. У Шахтарі розраховують продовжити роботу з тренером, особливо з огляду на скорий старт команди у Лізі чемпіонів.

Туран очолив Шахтар у липні 2025 року. За цей час турецький фахівець провів біля керма донецької команди 55 матчів, у яких здобув 35 перемог, 11 разів зіграв унічию та зазнав дев'яти поразок.

До переходу в Шахтар Туран тренував лише один клуб – стамбульський Еюпспор, який до еліти турецького футболу.

Із Шахтарем фахівець виграв чемпіонат України-2025/26, а також дійшов до півфіналу Ліги конференцій.