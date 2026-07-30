Павло Василенко

Донецький Шахтар завершує оформлення трьох орендних переходів своїх футболістів до клубів Української Прем'єр-ліги. Про це повідомив журналіст та інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Луганська Зоря виграла боротьбу за 22-річного півзахисника Антона Глущенка. Минулого сезону хавбек уже виступав на правах оренди за Кудрівку, де провів 19 матчів, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу. Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2028 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро.

Водночас Кудрівка найближчим часом підсилиться ще двома гравцями «гірників». До команди приєднаються 21-річний вінгер Олександр Ющенко, який виступає за молодіжний склад донеччан і має контракт із клубом до літа 2029 року, а також 22-річний центральний півзахисник Кирило Сігеєв.

Минулу кампанію Сігеєв провів в оренді у словацькому Татрані, що виступає у Третій лізі. За цей час він зіграв сім матчів і відзначився одним забитим м'ячем. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість хавбека становить 100 тисяч євро.