Шахтар – Панатінаїкос. Де дивитися трансляцію матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи
Поєдинок пройде в Польщі
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Сьогодні донецький Шахтар зіграє з грецьким Панатінаїкосом. Матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана (Stadion Miejski im. Henryka Reymana) в польському Кракові. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.
Де дивитися матч Шахтар – Панатінаїкос
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.
Також гру буде транслювати телеканал UPL.TV, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).
Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.