Павло Василенко

Сьогодні донецький Шахтар зіграє з грецьким Панатінаїкосом. Матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана (Stadion Miejski im. Henryka Reymana) в польському Кракові. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Шахтар – Панатінаїкос

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також гру буде транслювати телеканал UPL.TV, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).

Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.