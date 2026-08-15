Шахтар підписав новий контракт з бразильським талантом
Футболіст продовжив трудову угоду
Фото: ФК Шахтар
Шахтар і півзахисник команди Ізакі Сілва підписали нову угоду. Контракт між клубом та бразильським гравцем діятиме до 31 серпня 2031 року, повідомляє пресслужба «гірників».
19-річний Ізакі Сілва виступає за Шахтар із серпня 2025 року. Наразі він провів за донецьку команду 39 матчів, забив 7 мʼячів та віддав 7 асистів.
Разом із клубом футболіст став чемпіоном України (2026). Навесні 2026-го Ізакі дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20 (3 матчі, 1 гол).
Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок.
У третьому турі чемпіонату України «гірники» зіграють на виїзді з ФК Харків (16 серпня).
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