Стали відомі півфінальні пари Кубка України сезону 2025/26
Матчі 1/2 фіналу будуть зіграні 21-23 квітня
27 хвилин тому
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України сезону-2025/26. За його підсумками сформовано дві пари.
Представник УПЛ Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом, який виступає у Першій лізі. В іншому півфіналі першоліговa Буковина на своєму полі прийматиме київське Динамо.
Кубок України. 1/2 фіналу
Металіст 1925 – Чернігів
Буковина – Динамо
Дати матчів — 21-23 квітня
Півфінальні поєдинки Кубка України відбудуться у форматі одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, переможець визначатиметься одразу в серії післяматчевих пенальті.
Фінальний матч турніру запланований на 20 травня.
