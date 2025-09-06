Донецькому Шахтарю не вдалося довести до кінця переговори з бразильським Греміо щодо трансферу 17-річного атакувального півзахисника Габріеля Мека, про це повідомило Correio do Povo.

Український клуб пропонував за талановитого гравця 15 мільйонів євро, і керівництво Греміо було готове до угоди. Проте сам футболіст зайняв іншу позицію та відмовився залишати Бразилію на даному етапі. Мек заявив, що має намір закріпитися в основі Греміо, здобути трофеї і лише після цього виконати свою мрію про виступи в Європі.

Діючий контракт юного хавбека з клубом Порту-Алегрі розрахований до літа 2027 року і включає пункт про викуп за 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що навіть при успішних переговорах з Греміо та самим гравцем, Шахтар зміг би розраховувати на його переїзд лише навесні наступного року, коли він досягне повноліття.