Павло Василенко

Шахтар отримав відмову від бразильського півзахисника Греміо Габріеля Мека щодо переходу у донецький клуб, повідомляє журналіст Кал’єль Дорнелес.

Зазначається, що донецький клуб запропонував бразильцям за гравця 13 мільйонів євро фіксованої суми плюс три мільйони у вигляді бонусів.

Проте угода зірвалася, оскільки 17-річний талант дав зрозуміти, що хоче залишитися у Греміо та спробувати свої сили в основній команді.

В сезоні 2025 Габріел провів 15 матчів за Греміо у всіх турнірах, на його рахунку три голи.

Угода Меки з бразильським клубом розрахована до 30 червня 2027 року.