Олександр Сукманський

16 вересня у Кременчуці мало відбутися засідання Ради Федерації хокею України, яке, за рішенням президента Сергія Мазура, було призначене лише в офлайн-форматі. ФХУ повідомила, що засідання так і не відбулося.

В ФХУ вже працюють над змінами до Статуту на шляху до переформатування Федерації в Асоціацію зі значно ширшими повноваженнями представників регіонів.

За нашою інформацією більшість членів Ради наполягала на можливості провести засідання дистанційно, за допомогою відеозв’язку. Зокрема, 16 з 24 членів Ради звернулися з письмовим запитом до президента, наголошуючи, що в умовах воєнного стану онлайн-формат є єдиним реальним варіантом для повноцінної участі. Втім, цю пропозицію відкинули.

Своє рішення в ФХУ мотивували тим, що офіційним місцем реєстрації Федерації є саме місто Кременчуг. Що цікаво, про перенесення реєстрації ФХУ з Києва до Кременчука членів Ради ніхто не проінформував і про це вони дізналися вже постфактум. Ще цікавіше те, що офіс Федерації хокею України таки працює в столиці.

З власних джерел нам відомо, що Рада Федерації все ж зібралася 16 вересня, запросила на засідання Сергія Мазура, але результати її роботи поки залишаються невідомими. Все це свідчить про загострення внутрішньої боротьби за владу напередодні Щорічного Конгресу, запланованого на 19 вересня у Києві. Він відбудеться в Event Hall Koncha Zaspa Park і розпочнеться о 12:00

Євген Грищенко – член Ради Федерації хокею України:

Рішення керівника нашої громадської організації Сергія Мазура щодо проведення засідання офлайн у місті Кременчуці особисто для мене стало несподіванкою. Думаю, не тільки для мене. Адже Рада Федерації представлена хокейними функціонерами з різних куточків України і, зважаючи на теперішні ціни на паливо, або квитки, подібні збори в Кременчуці, м’яко кажучи, обійшлися би в копійочку. І це тільки фінансова сторона питання. Якщо казати виключно за себе, то кожний виїзд на особистому автомобілі з Херсону та повернення у місто - це небезпечна гра з російськими покидьками, які тероризують дронами будь-який цивільний транспорт. Ще одна причина мого звернення до офісу Федерації з приводу організації засідання в онлайн форматі, було те, що 19 вересня у місті Києві відбудеться Щорічний Конгрес. Тобто 16.09 ми працюємо в Кременчуці, а вже 19.09 у столиці. Повертатися додому, або винаймати житло – питання. В тому числі фінансове. Наскільки я знаю, подібних до мого звернення про можливість долучитися онлайн, надійшло на адресу офісу від більше ніж 15 членів Ради. Але всі отримали відмову на вимогу збиратися в Кременчуці. Дивує той факт, що за цю каденцію Рада вже тричі збиралася в змішаному форматі, з долученням бажаючих членів Ради, доповідачів, представників ЗМІ та громадськості до ZOOM-конференції. Попри всю проблематику та непорозуміння, засідання Ради все ж таки відбулося, у ньому прийняло участь 18 членів – всі актуальні питання були розглянуті, а необхідні рішення проголосовано та прийнято.

Додаткову напругу створюють і скандали в регіональних відділеннях – Відокремлених осередках. Зокрема, керівник одеського підрозділу Наталя Тютюнник заявила про незаконне усунення її з посади та внесення змін до Єдиного держреєстру без жодних пояснень. Вона офіційно звернулася зі скаргою до Ради ФХУ, вимагаючи поновлення на посаді.

Саме керівники відокремлених підрозділів, отримуючи від Федерації плани та календарі всеукраїнських змагань, звертаються з ними до місцевої влади з проханням про фінансування. Тепер, коли в багатьох регіональних осередках ФХУ вчинено спробу усунути керівників та за відсутності інформації про проведення чемпіонатів України, склалася наступна ситуація – немає ані розкладу змагань, ані коштів на участь у них дитячо-юнацьких команд з різних регіонів України.

Євген Грищенко – член Ради Федерації хокею України:

Ситуація, яка склалася з відокремленими підрозділами в областях, м’яко кажучи, не додала позитиву у підготовці до нового сезону, особливо в секторі дитячо-юнацького хокею, роботі ДЮСШ, академій, приватних гуртків тощо. Всі ми знаємо наскільки важливе фінансове планування будь-яких організацій, в тому числі спортивних, особливо тих, джерелом функціонування яких є місцеві бюджети. Безкінечні заявки, таблички, довідки, узгодження статей видатків, фінплани – вся ця бюрократія є невід’ємною частиною ведення господарської діяльності закладів для керівників, персоналу та тренерів. Надважливою складовою в цих питаннях є взаємодія між обласними осередками Федерації, очільниками навчально-спортивних закладів та представниками розпорядників коштів в галузі спорту. У мене вже є неприємна інформація по деяким областям, активним в плані дитячого хокею в минулих сезонах, в яких вже почалися проблеми з координацією у підготовці до цьогорічних змагань. В Одеській області заблоковані кошти, якими місцевий підрозділ Федерації фінансував оренду льодового майданчику для тренувань дітей. Сподіваюся, всі ці негаразди будуть вирішені оперативно, швидко та, найголовніше, у законний спосіб. Адже, якщо на містах справа дійде до судових спорів, нового хокейного дитячо-юнацького сезону ми можемо не дочекатися.

Тим часом Федерація досі не оприлюднила календар змагань та інформацію про чемпіонати України з хокею в усіх вікових категоріях, обмежуючись лише обіцянками зробити це «найближчим часом».