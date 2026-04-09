Олександр Сукманський

Шахтар Донецьк зіграє з АЗ Алкмаар у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА. Початок матчу о 22:00.

Гірники вийшли до чвертьфіналу, здолавши Лех Познань з загальним рахунком 4:3, попри поразку 1:2 у матчі-відповіді. Це продовжує тривожну тенденцію для Шахтаря: у шести останніх «домашніх» матчах у Європі (всі зіграні в Кракові) вони здобули лише одну перемогу (2 нічиї, 3 поразки).

Поразка в цьому матчі може поставити їх у складне становище перед спробою вперше за шість років вийти до півфіналу єврокубків. Однак перед грою Шахтар добре підготувався, розгромивши Рух Львів 3:0 у чемпіонаті України – це шоста перемога в семи останніх матчах у всіх турнірах (1 поразка).

АЗ також переміг у вихідні, здолавши Фортуну Сіттард 2:0. Це була дев’ята перемога команди в 14 матчах (1 нічия, 4 поразки), хоча всі чотири поразки сталися на виїзді. Їхні виїзні результати в Лізі конференцій також викликають занепокоєння – три поразки в п’яти останніх таких матчах (2 перемоги).

Після повільного старту в груповому етапі (дві поразки в перших трьох матчах) АЗ вийшов до чвертьфіналу, розгромивши Спарту Прага з загальним рахунком 6:1. Нині команда перебуває у серії з п’яти перемог у семи останніх матчах Ліги конференцій (1 нічия, 1 поразка) і зберегла п’ять «сухих» матчів.

Історія зустрічей

АЗ виграв єдині два попередні матчі між командами, пройшовши до чвертьфіналу Кубка УЄФА 2004/05 з загальним рахунком 5:2.

Прогноз

Зважаючи на проблеми Шахтаря у «домашніх» матчах у Європі, є всі шанси на перемогу АЗ у цьому поєдинку.

