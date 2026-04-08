Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмар. Наставник розпочав свій виступ зі співчуття родинні Мірчі Луческу, відзначивши його значний внесок у розвиток українського та турецького футболу. Слова наводить пресслужба Шахтаря.

Аналізуючи майбутнього суперника, Туран виділив ігрову культуру АЗ Алкмар та збалансованість їхнього складу.

Мої співчуття родині дорогого Мірчі Луческу. Він був хорошим учителем як для мене, так і для українського та турецького футболу. Те, чого він навчав, та спадщина, яку він залишив, завжди будуть з нами.

Щодо матчу: АЗ Алкмар – це чудова команда, яка красиво грає. Це суперник, гідний чвертьфіналу. Ми маємо грати з обох сторін – і в обороні, і в атаці. Дуже поважаємо нашого противника, його ігрову культуру, але також знаємо, хто ми є – Шахтар. Не ховаючись за виправданнями, намагатимемося зіграти якісно й зробити все якнайкраще. Ми не відступатимемо.