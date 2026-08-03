Шахтар серед найкращих клубів світу. Попереду лише ПСЖ
«Гірники» увійшли до світової еліти за унікальним показником
Донецький Шахтар увійшов до числа найкращих клубів світу за якістю виходу з-під високого пресингу. У престижному дослідженні аналітичного центру CIES Football Observatory, підготовленому на основі даних SkillCorner, «гірники» посіли друге місце серед команд із 60 провідних ліг світу.
Показник збереження м'яча під високим пресингом у донецького клубу склав 82,2%. Кращий результат продемонстрував лише французький ПСЖ, який очолив рейтинг із показником 82,6%.
Завдяки цьому досягненню Шахтар випередив низку грандів європейського футболу, серед яких Баварія, Барселона, Реал та Манчестер Сіті.
Третю сходинку рейтингу посіла Баварія (81,2%), четвертою стала словенська Целє (80,3%), а п'ятірку замкнув японський Кавасакі Фронтале (79,8%).
У сезоні-2026/27 команда Арди Турана виступить в основному етапі Ліги чемпіонів.
Перший офіційний матч нової кампанії донеччани проведуть 3 серпня проти Кудрівки у стартовому турі Української Прем'єр-ліги. Початок зустрічі запланований на 18:00.
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