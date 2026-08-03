Павло Василенко

Донецький Шахтар відмовився від ідеї підписання захисника італійського Дженоа та молодіжної збірної Уругваю Алана Маттурро. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

«Гірники» розглядали 21-річного футболіста як підсилення оборони перед стартом в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Однак переговори щодо оренди гравця завершилися безрезультатно.

За інформацією джерела, сторони не змогли досягти домовленості щодо умов майбутньої угоди. Через це український клуб вирішив припинити переговорний процес із представниками клубу італійської Серії А.

Маттурро є вихованцем уругвайського Дефенсора, а також встиг пограти на правах оренди за іспанський Леванте. У складі Дженоа захисник провів 24 матчі в усіх турнірах.

На міжнародному рівні футболіст зіграв 11 поєдинків за молодіжну збірну Уругваю (U-21), у яких відзначився одним забитим м'ячем. Його контракт із Дженоа чинний до 30 червня 2028 року, а за оцінкою Transfermarkt трансферна вартість гравця становить 4 мільйони євро.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги Шахтар розпочне 3 серпня матчем проти Кудрівки. Поєдинок у Львові стартує о 18:00.

Команда Арди Турана також забезпечила собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.