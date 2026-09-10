Воробей дав прогноз на матч Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар: «Буде шанс здобути бодай один заліковий пункт»
Поєдинок пройде у Нідерландах
Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей в інтерв'ю сайту BLIK.ua спрогнозував результат першого туру Ліги чемпіонів донецької команди проти ПСВ.
«Майже впевнений, що побачимо так званий відкритий футбол. Голландські команди, зокрема й ПСВ, саме таку тактику сповідують: і самі грають, і іншим дають. Думаю, що буде результативна гра – 2:1, 2:2 чи навіть і 3:2. А от щодо точного прогнозу, то... Складно буде Шахтарю, але вірю, що у донеччан буде шанс здобути бодай один заліковий пункт», – сказав Воробей.
Матч ПСВ – Шахтар пройде сьогодні в Ейндховені та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.