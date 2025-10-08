Шахтар цікавиться бразильським форвардом
Відомі фінансові апетити нинішнього клубу гравця
близько 2 годин тому
Центральний нападник Палмейраса Луїджі може поповнити бразильський легіон Шахтаря, але керівництву донецького клубу доведеться викласти кругленьку суму за 19-річного таланта та ще й поборотися за нього з двома клубами, котрі також поклали на нього око.
«Зеніт, Шахтар та Боруссія Дортмунд зацікавлені в Луїджі. Зеніт вже готовий запропонувати 15 мільйонів євро за нашого молодого таланту. Але Палмейрас вважає, що може продати Луїджі в Європу за 20 мільйонів євро!» – написала у своєму Х-акаунті бразильська журналістка Юлія Ліандруш.
Луїджі провів за Палмейрас 28 поєдинків у всіх офіційних турнірах: шість голів, шість результативних передач.
Transfermarkt оцінює юного бразильця у 5 мільйонів євро.
