Захисник Шахтаря Валерій Бондар вибачився перед вболівальниками після розгромної поразки в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (1:4).

ЛНЗ все забив, а ми все пропустили. Для нас це дуже-дуже погано гра. Не можу підібрати іншого слова – це «позор» був від нас на футбольному полі.

Хотів би вибачитись перед нашими вболівальниками, хто приходить на стадіон та біля телевізора щиро за нас підтримує. Хотів би вибачитись за те, що відбувалось на футбольному полі.

Чи вплинула важка дорога із Шотландії? Не хочу говорити про це, бо знову захейтять, порівнюватимуть з Кайратом, іншими випадками. Ніхто це не зрозуміє поки сам не пройде через подібне. Тому немає на що жалітись, треба робити аналіз, висновки і рухатись далі.