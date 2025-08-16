Орендований у Динамо півзахисник Лехії Антон Царенко може перенести операцію через травму паху. Про це повідомив головний тренер команди Джон Карвер. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми досі чекаємо остаточного діагнозу щодо Антона Царенка. Або його чекає тривала пауза, або ж операція. У будь-якому випадку мине чимало часу, перш ніж він повернеться.

Це погано для мене, для всієї команди й, передусім, для Антона. Ми зробимо все, щоб він повернувся якнайшвидше.