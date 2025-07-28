Павло Василенко

Футболісти Шахтаря готуються до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешикташем, що відбудеться найближчого четверга у польському Кракові. Поки що команда Арди Турана перебуває на своїй літній базі у словенському Брдо, де сьогодні, 27 липня, провела вечірнє тренування.

Спочатку відбулося теоретичне заняття з відеоаналізом першого поєдинку з турецьким суперником, а далі гравці перемістилися на футбольне поле, де відпрацювали повноцінну сесію, яка складалася з розминки із вправами на стабілізацію, традиційних рондо на тримання мʼяча, роботи над пасом та прийманням, а також ігрового турніру на кілька команд, повідомляє пресслужба «гірників».

Цього тижня оранжево-чорні тренуватимуться в щоденному режимі до самої гри в Польщі.

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня в Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.