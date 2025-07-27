Хавбек Шахтаря підтвердив інтерес від турецьких клубів
Футболіст заявив, що він – частина Шахтаря
близько 1 години тому
Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко підтвердив, що під час літнього трансферного вікна до нього цікавилися турецькі клуби.
«Виходили на зв’язок. Є чутки, є розмови. Але це частина футболу, коли тобою хтось цікавиться, якісь перемовини. Це нормально. Я – частина Шахтаря. Поки що це мій дім, тому некоректно говорити про інші варіанти чи інші клуби», — наводить слова Бондаренка пресслужба клубу.
Раніше повідомлялося, що взимку Трабзонспор стежив за 24-річним українцем, а влітку зробив спробу оформити трансфер. Проте сторони не змогли домовитись за сумою угоди.
Контракт Бондаренка із Шахтарем діє до літа 2028 року. Минулого сезону хавбек провів 41 матч, відзначившись 12 голами та 8 результативними передачами.