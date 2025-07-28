Павло Василенко

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Бешикташ відбудеться 31 липня в Кракові. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на UPL.TV. Також права на трансляцію гри придбали мовники з таких країн, як Туреччина, Бразилія, Норвегія, Сербія, Хорватія, Північна Македонія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Словенія. Про це повідомляє пресслужба «гірників».

Подивитися матч Шахтар – Бешикташ у будь-якій країні світу можна на платній платформі Solidsport. Вартість передплати становить 9 євро.