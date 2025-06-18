Стало відомо, хто покаже матчі Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи
Перші поєдинки «гірників» у єврокубках пройдуть у середині липня
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Усі відбіркові матчі Шахтаря у цьому євросезоні покаже канал UPL.TV.
Як повідомила пресслужба донецького клубу, окрім прямих трансляцій ігор буде організовано студії перед поєдинками, у перерві та після матчів.
Нагадаємо, що Шахтар у нинішній єврокампанії стартує з першого відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з фінським Ільвесом. У випадку проходу далі на команду Арди Турана очікуватиме протистояння з турецьким Бешикташем.
Якщо Шахтар вилетить з Ліги Європи, то зіграє у відборі Ліги конференцій з нідерландським АЗ.
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