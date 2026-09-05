Перший поул у кар'єрі! Гаслі сенсаційно виграв кваліфікацію Гран-прі Італії
Расселл та Піастрі — у трійці
Пілот Alpine П’єр Гаслі здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Італії, виборовши свій дебютний поул у кар'єрі в Формулі-1.
Французький гонщик випередив Джорджа Расселла з Mercedes. Третій час у кваліфікації у пілота McLaren Оскар Піастрі.
Головна гонка етапу в Монці відбудеться в неділю, 6 вересня.
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