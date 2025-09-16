Цього літа Шахтар мав шанс розлучитися з 19-річним бразильським вінгером Аліссоном, якого хотів підписати представник німецької Бундесліги.

Як повідомив український журналіст Ігор Циганик, донецький клуб отримав офіційну пропозицію від РБ Лейпциг на суму 30 мільйонів євро. Однак гірники визнали цю ціну недостатньою і встановили свою планку — 50 мільйонів.

Нагадаємо, Аліссон перебрався до Шахтаря у березні з Атлетико Мінейро за 14 мільйонів євро, при цьому колишній клуб зберіг за собою 15% від можливого майбутнього продажу.

У поточному сезоні молодий футболіст вже провів 14 матчів за донеччан, записавши на свій рахунок п'ять забитих м'ячів та сім результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить дев'ять мільйонів євро.

