Володимир Кириченко

Головний тренер Шахтаря Арда Туран в інтерв'ю прес-службі донеччан поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Бажаємо вам успіху і вітаємо, адже ви вже зробили крок до перемоги в українському чемпіонаті. Попри поразку в першому матчі, хотілося б почути ваші думки щодо другої гри. Ви зазначали, що, поглянувши на статистику після першої зустрічі, «Шахтар» мав кращі показники. Я вважаю, що футбол завжди любить історії, і ви як гравець колись виступали на «Стемфорд Бридж» у Лондоні проти «Челсі» у складі «Атлетіко».

«Усе виглядало не так позитивно для «Атлетіко», коли ми протистояли «Челсі». Спробуємо досягти кращого результату, і завтра очікую складної гри. Очікую, що «Крістал Пелес» буде більш агресивним та інтенсивним в атаці, тому що в першому матчі вони трохи вичікували. Можливо, ми не матимемо такого відсотка володіння м’ячем – вони, авжеж, атакуватимуть, але ми не можемо відмовитися від того стилю, який демонструємо. Це історичний досвід для нас, ми намагаємося будувати майбутнє «Шахтаря». Можливо, я не Гвардіола чи Енріке, проте завжди хочу дотримуватися одного й того ж стилю гри, незалежно від суперника. Це чудовий опонент, який постане перед нами завтра, але ми спробуємо показати свою гру й досягти потрібного результату».

Якщо «Шахтар» зможе пройти «Крістал Пелес», чи буде це вашим найбільшим досягненням в тренерській карʼєрі?

«Вважаю, у нас є інші досягнення. Наприклад, нас бомблять вночі, а ми виходимо вранці на тренування. Є значно важливіші історії. Маю в телефоні фото, як я накриваю ковдрою Ізакі в готельному номері. Найбільше досягнення в кар’єрі може змінюватися щодня. Водночас, вважаю, грати на такому рівні в Лондоні, коли стільки людей прийдуть подивитися на нас, – це неймовірне досягнення для нашої команди. Є речі, які іноді важливіші за перемоги чи вихід у фінал».

Хочу, щоб ви припинили бути скромним. Як ви уявляєте собі успіх? Чи вважаєте, що якимось чином можливо перемогти на виїзді після 16 годин у дорозі? Звісно, ви майже чемпіони України, але що є успіхом для Арди Турана?

«Якщо ми не зможемо пройти цей раунд, то це, звичайно, не буде успіхом, принаймні з моєї точки зору. В очах клубу, для моїх гравців і для мене як тренера це, безумовно, важливо, але ми мусимо докладати найбільших зусиль щоразу. Якщо моя команда програє – це не успіх. Якщо в нас є маленький шанс, то ми мусимо його переслідувати, чому ні? Знаю, що це не надто реалістично після поразки в першому матчі, та ми докладемо зусиль і скористаємося своїм шансом. Якщо ви запитаєте про успіх, то зараз маємо шанс напряму вийти до Ліги чемпіонів, і це для мене та гравців величезний успіх. Ми можемо пройти напряму до Ліги чемпіонів, і, можливо, Україна матиме чотири команди, які гратимуть у Європі наступного сезону. І за це має бути велика подяка «Шахтарю», щоб ми підтримували той рівень успіху, який демонструємо».

Матч Крістал Пелес – Шахтар відбудеться 7 травня. Початок о 22.00. Першу гру виграв англійський клуб – 3:1.

