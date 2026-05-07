Кривенцов: «Шахтарю під силу камбек у матчі з Крістал Пелас»
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов оцінив шанси гірників у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.
Експерт вважає, що донецька команда здатна відіграти дефіцит у два м'ячі, якщо діятиме першим номером та нейтралізує швидкі контратаки англійців. Слова наводить Sport-Express.ua.
Я сподіваюся, що шанси все-таки є, і ми всі будемо вболівати за Шахтар. Звісно, грати в Англії та відіграти два м’ячі – завдання складне. Але я не думаю, що Шахтар відійде від своєї схеми, вони все одно спробують грати першим номером.
Щодо Крістал Пелес, то не думаю, що вони при своїх трибунах одразу побіжать в атаку. Складно передбачити хід гри, але дуже б хотілося, щоб наші відіграли цей гандикап. Єдине, що потрібно – бути максимально уважними на контратаках суперника. Все-таки група атаки у Крістал Пелес дуже швидка. Проте я вважаю, що Шахтарю такий камбек цілком під силу.
Матч Крістал Пелас — Шахтар відбудеться 7 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом.
Еліас — про матч з Крістал Пелас: «Ми віримо, що зможемо здійснити камбек».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05