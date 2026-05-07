«Потрібно підтримувати своїх»: голкіпер Динамо закликав вболівати за Шахтар у Лондоні
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 1 години тому
Фото: ФК Динамо
Воротар київського Динамо Руслан Нещерет на YouTube-каналі ВГРІ заявив про підтримку донецького Шахтаря у півфіналі Ліги конференцій проти Крістал Пелас.
Голкіпер наголосив на важливості успіху українських клубів на міжнародній арені.
Звичайно, вболіватиму за Шахтар. Потрібно підтримувати свої клуби.
Крістал Пелас — Шахтар. Туран визначився зі складом на півфінал Ліги конференцій. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
