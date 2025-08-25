Шахтар цього літа готовий розглянути пропозиції щодо трансферу 22-річного півзахисника Георгія Судакова, який встиг провести 29 матчів та забити 3 голи у складі національної збірної України.

За хавбеком уважно стежить Бенфіка, проте португальський клуб поки не зробив офіційної пропозиції. Причина в тому, що донецький клуб оцінив футболіста щонайменше у 30 мільйонів євро.

Така сума робить перехід практично нереальним, але в Лісабоні готові повернутися до переговорів, якщо вдасться домовитися за схемою, схожою на трансфер Анатолія Трубіна. Тоді орли заплатили лише 10 мільйонів євро, але надали Шахтарю додаткові гарантії та бонуси, про це повідомило A bola.

