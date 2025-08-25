Донецький Шахтар близький до завершення переходу бразильського хавбека Флуміненсе Ісаке, інформує ТаТоТаке.

За даними джерела, сторони зуміли домовитись про фінансові умови угоди. Раніше гірники пропонували 7 мільйонів євро, проте бразильський клуб відхилив пропозицію. Тепер клуби знайшли компроміс та вийшли на остаточну стадію переговорів.

Минулого сезону 18-річний Ісаке зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забивши два голи. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 1 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відкритий до продажу Судакова.