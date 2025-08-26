Сергій Стаднюк

Цього тижня на Шахтар чекає ключовий поєдинок у єврокубковій кваліфікації. Після двох вихідних, наданих для відпочинку та відновлення, команда зібралася в Женеві, де через три дні відбудеться матч із Серветтом за місце в основній сітці Ліги конференцій, і провела тренування на полі місцевого Арбер Стедіум. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заняття розпочалося з інтенсивної розминки, після чого гравці відпрацьовували паси, контроль мʼяча та ігрові вправи на обмежених ділянках, а також зосередилися на тактиці. Що найголовніше, до загальної групи повернувся півзахисник Дмитро Криськів, який до того був відсутній через травму.

Шахтар 26 серпня продовжить підготовку, а напередодні гри відбудуться пресконференція та відкрите тренування. Матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій Серветт – Шахтар призначено на четвер, 28 серпня, на Стад де Женев, початок – о 22:00 за київським часом.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна на сторінці події Серветт – Шахтар на Xsport.