Павло Василенко

Марлон Гомес у 2025 році був близьким до переходу з донецького Шахтаря до Лейпцига. Однак трансфер так і не відбувся, а бразильський півзахисник залишився в українському клубі.

Хавбек не шкодує про своє рішення, хоча визнає: війна в Україні змушує його замислюватися над подальшим розвитком кар'єри. За словами Гомеса, Шахтар створює для футболістів чудові умови, а ставлення до легіонерів залишається на найвищому рівні.

«Після приїзду сюди я зрозумів, чому так багато бразильців так довго залишалися у Шахтарі. Клуб дуже гостинний, ставиться до тебе виключно добре та надає всю необхідну інфраструктуру. До війни можна було мріяти про довгу кар'єру тут. Сьогодні це все ще чудовий клуб, але війна все ускладнює. Ми їздимо автобусом, адже немає авіасполучення, а клуб був змушений залишити Донецьк. Найбільша проблема – не Шахтар, а війна. Ми граємо на «Арені Львів», це дуже гарний стадіон, але це не наш дім», – розповів бразилець в інтерв’ю ESPN.

Гомес перебрався до Шахтаря на початку 2024 року з Васко да Гама за 12 мільйонів євро. За донецький клуб він провів 81 матч, забив 10 голів і віддав дев'ять результативних передач. Також двічі вигравав чемпіонат та Кубок України. Його контракт чинний до кінця 2028 року.