Шакіра презентувала фрагмент офіційного гімну ЧС-2026: назва та дата релізу
Мундіаль-2026 пройде з 11 червня по 19 липня
20 хвилин тому
Колумбійська попзірка Шакіра представила фрагмент офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 року. Співачка опублікувала анонс майбутнього хіта у своїх соціальних мережах.
Композиція отримала назву «Dai Dai» (у перекладі — «Давай-давай»). Кліп на пісню знімали на легендарному стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро. Повноцінна прем'єра треку відбудеться вже 14 травня.
Нагадаємо, що Мундіаль-2026 пройде з 11 червня по 19 липня на стадіонах США, Канади та Мексики.
FIFA оприлюднила цінову політику квитків на матчі чемпіонату світу-2026.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись