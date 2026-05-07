Легендарний Рой Джонс-молодший на Youtube-каналі All The Smoke Fight закликав чемпіона у трьох дивізіонах Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО) провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Експерт вважає цей бій одним із наймасштабніших у десятилітті та радить американцю піднятися в хевівейт, поки така можливість є актуальною.

Знаєш, я думаю, що бій між ним і Усиком зараз був би справді дуже хорошим. Я справді так вважаю. Це один із найбільших боїв цього десятиліття просто зараз. Бери його, поки він гарячий, не грайся з ними і не давай їм гратися з тобою. Підіймайся і бийся з Усиком, поки це актуально, поки це має сенс. Ти завжди можеш повернутися назад і побитися з Опетаєю, якщо захочеш: якщо ти програєш Усику, бій з Опетаєю все ще буде.

Якщо ти програєш Опетаї, бій з Усиком зникне. Будь розумним у цьому питанні, йди і бери Усика, поки залізо гаряче. Якщо ти переможеш Усика, тобі ніколи не доведеться зустрітися з Опетаєю, хіба що він сам підніметься в надважку вагу.