Головний тренер Вереса Олег Шандрук проаналізував поразку рівненської команди в матчі другого туру УПЛ проти СК Полтава(0:1).

«Потрібно більше працювати над реалізацією. Монотонно працювати на тренуваннях. Іншої формули немає. Я глибоко в цьому переконаний.

Ми знову грали в такий неприємний час доби, у спеку. Тому інтенсивність гри у виконанні обох команд була невисокою. Футболісти – це живі люди. Вони просто не можуть давати високий темп, коли на вулиці під 30 градусів і це третя година дня. Навіть на лаві запасних сидіти важко.

Знову ж таки, ми зустрічалися з Полтавою, яка орієнтована на гру один в один в обороні. Це не так просто. Ви ж бачили стан газону. При всій повазі, але для рівня УПЛ – це неякісний газон. Я не хочу зараз шукати причину поразки в цьому. Але це також впливає на інтенсивність гри. Обидві команди не могли грати в швидший і більш агресивний футбол.

Знову ж таки, були декілька моментів, про які я промовчу. Є емоції, але я суддівство не коментую. Тому, все ж таки промовчу. Для цього є компетентні органи, які все це розбирають, аналізують», – цитує Шандрука пресслужба рівненського клубу.