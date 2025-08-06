Дружина Харатіна стала нутріціологом рівненського Вереса
Головний тренер Шандрук представив нову співробітницю команді
близько 1 години тому
Каріна Харатін, дружина півзахисника рівненського Вереса Ігоря Харатіна, долучилася до команди в новій ролі — як клубний дієтолог.
— Я Каріна і я буду максимально від себе давати вам всю інформацію корисну, яка вам буде допомагати бути більш продуктивними, краще відчувати себе. Першочергова ціль – це, звичайно, продуктивність, щоб команда себе краще відчувала на полі, більш витривало, налагодити процес відновлення, налагодити процес харчування в команді і особисто у кожного футболіста. Саме це наразі є моєю цілею.
Каріна повідомила, що вже погоджена серія лекцій для футболістів, після яких буде формат Q&A. Окрім цього, кожен гравець зможе особисто звернутись до неї з питаннями. У планах – аналіз меню, зокрема й на виїздах, адаптація процесів відновлення, перегляд сапліментації та ізотоніків.
— Футболісти – це такі самі люди, так само люблять десь з'їсти солодке, десь немає просто розуміння, бо найбільша наша проблема в тому, що ми не розуміємо, як правильно харчуватися. А життя змінюється, професія потребує змін, потребує розуміння, тому ми будемо вчитись тут розумінню і базовим правилам, які допоможуть краще себе відчувати на полі.
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