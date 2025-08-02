Київське Динамо стартувало у новому сезоні УПЛ із виїзної зустрічі проти рівненського Вереса, що завершилася мінімальною перемогою столичної команди з рахунком 1:0.

Півзахисник біло-синіх Микола Шапаренко поділився враженнями від матчу та розповів про настрій команди перед виходом на поле. Також хавбек прокоментував свій гол, який він оформив на початку першого тайму, принісши Динамо три очки.

«Просто виходили, грали на результат, на перемогу після складної дороги, де ми їхали, довго стояли, але все ж таки здобули результат. Це найголовніше, 3 очки в нас є. Це наша мета була сьогодні. Та нічого не думав. Просто біг, сподівався, що Ванат мене побачить. Він побачив – мені тільки залишалося замкнути передачу», — заявив Шапаренко для УПЛ-ТБ.

У наступному турі підопічні Олександра Шовковського поборються з львівським Рухом. Зустріч запланована на 8 серпня.