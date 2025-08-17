Третя поразка поспіль. Як Шахтар зіграв з Вересом у Рівному
«Гірники» здобули три очки
40 хвилин тому
Фото - НК Верес
У матчі третього туру Української Прем’єр-лігирівненський Верес на своєму полі приймав донецький Шахтар. Гості перемогли з рахунком 2:0.
«Гірники» забили перший м’яч перед свистом на перерву: Юхим Конопля ударом головою замкнув навіс з кутового.
На 63-й хвилині красивий гол забив Вінісіус Тобіас.
Відзначимо, що через травми поєдинок не дограли два футболісти Шахтаря: Аліссон та Конопля.
Верес зазнав третьої поразки поспіль і займає 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ, Шахтар – другий з сімома балами.
УПЛ, 3-й тур
Верес – Шахтар – 0:2
Голи: Конопля, 45+1, Тобіас, 63.