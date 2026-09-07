На старті сезону українець був виключений із заявки червоно-білих та фактично змушений шукати варіанти для продовження кар’єри. Однак ситуація кардинально змінилася після травми одного з лідерів команди.

Грецький Олімпіакос несподівано вирішив переглянути своє ставлення до нападника збірної України Романа Яремчука. 30-річний форвард, який ще недавно не входив до планів головного тренера, може повернутися до основного складу команди.

Марокканський нападник Аюб Ель-Каабі отримав перелом ноги у матчі чемпіонату Греції проти Волоса, який завершився з рахунком 1:1. За попередніми прогнозами, форвард може пропустити шість-сім місяців.

Через втрату ключового нападника Олімпіакос змушений переглянути свої плани щодо Яремчука. У Греції повідомляють, що клуб веде серйозні перемовини про повернення українця до основного складу, повідомляє Sport24.gr.

Раніше Яремчук не був серед головних кандидатів Хосе Луїса Менділібара, однак важка травма Ель-Каабі змінила ситуацію. У клубі вважають, що досвідчений форвард здатен допомогти команді та запропонувати необхідні рішення в атаці.

У нинішньому сезоні Яремчук ще не провів жодного матчу й жодного разу не потрапляв до заявки. Тепер же Менділібар готовий розраховувати на українця як у Лізі Європи, так і у внутрішніх змаганнях.