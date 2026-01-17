Шапаренко і тер Штеген на вхід? Мічел повідомив, хто залишить Жирону
Головний тренер Жирони Мічел розповів, хто залишить каталонську команду до кінця січня. Його слова наводить AS.
Ми чекаємо на відхід Ліваковича, і нам потрібен новий воротар. У півзахисті нам потрібно двоє гравців через відхід Соліса. Ось і все. Була можливість підписати ще одного захисника, який міг би грати центрбека та лівого захисника, але в цей період ринок не дуже сприятливий. Ми хочемо гравців, які дадуть нам якісний стрибок і дозволять нам розвиватися протягом цих шести місяців, - розповів Мічел.
