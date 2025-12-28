Найближчий час може стати визначальним у кар'єрі Миколи Шапаренка. 27-річний хавбек збірної України став перед важливим рішенням: продовжити виступи за київське Динамо або прийняти пропозицію від іспанської Жирони.

У футболіста на руках є варіанти від обох клубів, а нинішній контракт із киянами спливає вже у червні, про це повідомило Solofichajes123.

У поточному сезоні Шапаренко зіграв 21 поєдинок за Динамо, відзначившись двома забитими м'ячами та сімома гольовими передачами. У складі національної команди України півзахисник провів 48 матчів, записавши на свій рахунок два голи та три асисти.

Раніше повідомлялося, що Динамо веде перемовини щодо трансферу легіонера зі Словаччини.