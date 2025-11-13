Відомий тренер Володимир Шаран в інтерв’ю сайту Sport.ua поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 Франція – Україна.

«Як завжди, від нашої збірної ми очікуємо хорошої гри. Проти таких суперників, як Франція, налаштовуватись не потрібно. Всі чудово розуміють, що це буде поєдинок проти найсильнішої команди у нашій відбірковій групі. Звичайно, ми сподіваємось на позитивний результат, адже у футболі все буває. Та найголовніше, щоб ми побачили справжній український дух на футбольному полі.

Я не говорю за результат, а передусім за саму гру. Хотілося б побачити у виконанні збірної України агресивний і атакувальний футбол з гольовими моментами. Не такий, щоб повністю закритись і грати тільки на результат для того, щоб завоювати одне очко.

Однак все ж я вважаю, що основна гра для нашої національної команди буде проти Ісландії, і ми це добре розуміємо. Тож як би там не було, а збірній України потрібно показати своє обличчя».