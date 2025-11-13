Шаран: «Хотілося б побачити у виконанні збірної України агресивний і атакувальний футбол»
Фахівець висловився про майбутній поєдинок синьо-жовтих
14 хвилин тому
Відомий тренер Володимир Шаран в інтерв’ю сайту Sport.ua поділився очікування від матчу відбору ЧС-2026 Франція – Україна.
«Як завжди, від нашої збірної ми очікуємо хорошої гри. Проти таких суперників, як Франція, налаштовуватись не потрібно. Всі чудово розуміють, що це буде поєдинок проти найсильнішої команди у нашій відбірковій групі. Звичайно, ми сподіваємось на позитивний результат, адже у футболі все буває. Та найголовніше, щоб ми побачили справжній український дух на футбольному полі.
Я не говорю за результат, а передусім за саму гру. Хотілося б побачити у виконанні збірної України агресивний і атакувальний футбол з гольовими моментами. Не такий, щоб повністю закритись і грати тільки на результат для того, щоб завоювати одне очко.
Однак все ж я вважаю, що основна гра для нашої національної команди буде проти Ісландії, і ми це добре розуміємо. Тож як би там не було, а збірній України потрібно показати своє обличчя».
Матч Франція – Україна пройде сьогодні та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
