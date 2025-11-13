Павло Василенко

Сьогодні збірна України на виїзді зіграє проти команди Франції у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Команди вибрали форми, у яких проведуть поєдинок.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Французи зіграють у синьому, повідомляє пресслужба УАФ.

Фото - УАФ

Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).

Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.