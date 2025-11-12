Михайло Цирук

У четвер, 13 листопада, збірна України проведе передостанній матч основної частини відбору на ЧС-2026 проти Франції. Він, у будь-якому випадку та за будь-якого результату, точно не буде вирішальним.

Доля підпічних Сергія Реброва у боротьбі за путівку на мундіаль визначиться після заключного поєдинку проти Ісландії, втім уже сьогодні в Парижі можна суттєво покращити свої шанси на, як мінімум, друге місце. Пропонуємо до вашої уваги анонс однієї з останніх ігор синьо-жовтих цього року?

А чи варто взагалі рвати жили?

Ну от справді, які шанси здобути хоча б очко із Францією? Дуже невисокі. Так чи інакше, все вирішить матч проти ісландців, тому, можливо, є сенс поберегти лідерів, зіграти не найбільш основним складом і таким чином пожертвувати цією грою для кращої готовності до останньої?

Порозмірковувати в цьому напрямку, звісно, можна, але повірити в те, що Україна наважиться недостатньо “вмирати на полі” в матчі проти суперника такого рівня, відверто кажучи, важко.

Та й свідомо жертвувати цією грою, мабуть, не варто. Звісно, Франція - команда надзвичайно потужна, але те, що з нею можна грати, доводили і ми, й інші. У двох з трьох останніх матчів з цим суперником синьо-жовті грали внічию 1:1. Збірна Ісландії двічі чудово протистояла Ле Бльо, і одного разу навіть відібрала очки. Ми - нічим не гірші, тож варто боротися та думати про те, що відбувається тут і зараз.

Турнірне становище: краще синиця в руках

Збірна України ще має шанси вийти на ЧС-2026 з першого місця. Для цього потрібно всього лише обіграти Францію, а після цього в останньому турі набрати більше очок, ніж Ле Бльо, або ж зробити кращу різницю мʼячів, яка у нас наразі +1, а у французів - +6.

Теоретично Францію навіть не обовʼязково обігрувати: можна зіграти з нею внічию, а після цього громити ісландців, і сподіватися, що французів у паралельному матчі розгромить Азербайджан.

Проте повернімося до реального світу, де Україна бореться за друге місце з Ісландією. Дуже хотілося б, аби до гри останнього туру проти цієї команди, у якій так чи інакше визначиться наша доля в цій кваліфікації, Україна підійшла вище за суперника, і, відповідно, мала можливість зіграти внічию. Але тепер, аби це зробити, підопічним Сергія Реброва доведеться стрибати вище голови.

Поки Україна натужно народжувала перемогу над збірною Азербайджану (2:1), ісландці на своєму полі створили сенсацію, відібравши очки у Франції. Завдяки цій нічиїй 2:2 Ісландія скоротила відставання від України до трьох очок, і це дуже погано. Чому? Бо сьогодні наша команда грає з Францією, а Ісландія - проти Азербайджану. Не хочеться бути песимістом, але всі ми розуміємо, хто фаворити в кожній з пар та який найбільш очікуваний результат у кожному з матчів.

Оскільки перший і головний додатковий показник у цьому відбірковому турнірі, нагадаємо, загальна різниця забитих та пропущених мʼячів, яка в нас зараз +1, а у суперника - +2, за рівності очок перед останнім туром Ісландія точно буде вище за нас. А значить, якщо така рівність виникне, у матчі останнього туру проти ісландців Україну влаштує тільки перемога, і грати на нічию не вийде.

Щоб уникнути цієї ситуації, потрібно набрати хоча б одне очко проти Франції. Звісно, можна сподіватися на подарунок від Азербайджану, який поставить підніжку ісландцям, але ж ймовірність такого розвитку подій, очевидно, не дуже висока.

Кадрові втрати

У цьому поєдинку збірна України не зможе розраховувати на Артема Довбика та Олександра Зінченка. Перед першим викликом до національної команди травмувався Арсеній Батагов, а Володимир Бражко також отримав ушкодження. Водночас до складу повернулися Роман Яремчук і Віктор Циганков, які раніше у цьому відбірковому циклі участі не брали.

У французів листопадовий збір пропустять одразу кілька ключових гравців — Усман Дембеле, Орельєн Чуамені та Дезіре Дуе. Напередодні через травму зі списку також виключили Коло Муані, а за два дні до матчу окремо від основної групи тренувалися Жуль Кунде та Едуардо Камавінга.

Історія зустрічей

Проти збірної Франції наша головна команда провела аж 12 матчів. Усе розпочалося з легендарного відбору на Євро-2000, в якому Україна здобула ту саму перемогу над Росією, а згодом прикро вилетіла від Словенії в плей-оф. Перемогу у нашій групі та пряму путівку на континентальну першість тоді здобули саме Ле Бльо, з якими українці двічі зіграли внічию 0:0.

У 2004 році синьо-жовті мінімально поступилися Франції у товариській зустрічі (0:1), а от наступні офіційні відбулися в межах відбору на Євро-2008. На виїзді ми поступилися (0:2), а от домашню зустріч навіть зуміли не програти, зігравши в результативну нічию 2:2.

Товариські зустрічі Україні й надалі не давалися: у 2011 році наша команда поступилася у спарингу 1:4. А далі був неймовірно дощовий матч на Євро-2012, у якому наша команда зазнала поразки 0:2.

Окремо варто зупинитися на памʼятному протистоянні у плей-оф відбору ЧС-2014. Перемога з рахунком 2:0 в першому матчі у Києві була, мабуть, однією з найстатусніших у нашій історії.

Так, зрештою наша команда не змогла подолати прокляття плей-оф ЧС і поїхати на мундіаль у Бразилію, адже в матчі-відповіді поступилася 0:3. Але той фантастичний матч на Олімпійському все одно назавжди залишиться в пам’яті всіх українських уболівальників.

Вигризений гол Зозулі, нервовий пенальті Ярмоленка, сейви Пятова, можливо, найкращий матч у житті Федецького та неймовірна ейфорія після фінального свистка. Хочеться стерти собі пам’ять, щоб переглянути цей шедевр ще раз.

А от у 2020 році збірна Франції у контрольному матчі завдала Україні найбільшої поразки в історії. Розгромні 1:7, сподіваємося, так і залишаться найгіршим результатом, який коли-небудь фіксувався в матчах нашої команди.

В останнє ж, до цього відбору, шляхи України та Франції перетиналися у кваліфікації ЧС-2022, і там синьо-жовті досить несподівано здобули дві нічиї 1:1: першу нам приніс удар Сидорчука на виїзді, а у Києві просто фантастичним голом відзначився Микола Шапаренко. Ну а на старті поточного відбору на мундіаль українці, як ми памʼятаємо, без особливих варіантів поступилися 0:2. Можливо, зможуть виправитися цього разу?

