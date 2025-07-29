Легенда київського Динамо Максим Шацьких поділився думкою про причини, через які Володимир Бражко практично не отримує ігрового часу в останніх матчах столичного клубу.

За словами ексфорварда, на футбольні рішення часом впливають не лише спортивні чинники. Цитує Шацьких «Український футбол».

«Розумієте, я пильно стежу за Динамо, але не завжди маю змогу дивитися всі матчі. Тому от так однозначно сказати у чому проблема, я не можу. Можливо, Бражко закохався. Читаю новини й постійно бачу всі ці коментарі, фотографії з цією його дівчиною. Не дружина ніби ж. Та от, можливо, це й заважає [закоханість та стосунки]. Почав десь відволікатись, не концентруватись на футболі. Повторюсь, складно мені про спад чи не спад у грі Бражка говорити. Міг би дати адекватну оцінку, якби був всередині клубу, команди, але... Впевнений, що він прийде до тями, скажімо так, і все буде нормально, – сказав Максим.

Матч-відповідь між Динамо і Хамрун Спартанс пройде 29 липня в польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Якщо український клуб пройде мальтійців за сумою двох матчів, то в наступному кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів його суперником стане переможець пари Пафос (Кіпр) – Маккабі з Тель-Авіва.