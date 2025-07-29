Легендарний нападник Динамо, а нині головний тренер узбецького Андижана Максим Шацьких в інтерв’ю сайту Український футбол висловився про перспективи 20-річного центрального захисника киян Тараса Михавка.

— Усе в його руках. Але знаєте, для його прогресу в Динамо передусім має бути здорова конкуренція. Тільки в такому випадку він буде зростати, а додавати йому треба.

З огляду на ті матчі минулого сезону, які я бачив, чесно кажучи, у мене чимало запитань до Михавка. І щодо якості гри, і щодо тактичних моментів, і ще певних нюансів. Тарасу потрібно дуже багато працювати над собою — от і все.

А хто його хвалив? Я такого не чув і не читав. Якщо його хвалили, то він має психологічно правильно на це реагувати. Тобто не звертати уваги на похвалу, а працювати, працювати і ще раз працювати. Щодня якісно робити свою справу.