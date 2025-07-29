Представники англійського Борнмута звернулися до керівництва київського Динамо з приводу можливого коригування умов угоди, пов'язаної з Іллею Забарним. Про це повідомив український журналіст Ігор Циганик.

За його інформацією, англійський клуб листується з українською стороною, цікавлячись, чи готові в Динамо переглянути свої фінансові вимоги в разі, якщо Забарний змінить команду.

Однак у київському клубі дали зрозуміти, що розраховують на виконання домовленостей, досягнутих ще під час трансферу гравця в 2023 році.

Раніше стало відомо, що сам Забарний особисто зв'язався з Луїсом Енріке і відверто обговорив з ним тему можливого переходу.